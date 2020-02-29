Дель Пьеро поучаствовал в шоу "Вечерний Ургант"

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро появился в эфире российского телевидения.

45-летний экс-нападающий поучаствовал в съёмках программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Дель Пьеро рассказал о коронавирусе в Италии, лидере "Ювентуса" Криштиану Роналду и многом другом.

В подарок чемпион мира 2006 года получил шахматы с символикой "старой синьоры", за которую он выступал большую часть карьеры.

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