Дель Пьеро поучаствовал в шоу "Вечерний Ургант"
Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро появился в эфире российского телевидения.
45-летний экс-нападающий поучаствовал в съёмках программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале".
Дель Пьеро рассказал о коронавирусе в Италии, лидере "Ювентуса" Криштиану Роналду и многом другом.
В подарок чемпион мира 2006 года получил шахматы с символикой "старой синьоры", за которую он выступал большую часть карьеры.
Не пропустите: Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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|24
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|25
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|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
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|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
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|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
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|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
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|20
|СПАЛ
|25
|15