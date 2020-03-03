Дель Пьеро прокомментировал слухи о возможном переходе Алексея Миранчука в "Ювентус"

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро порассуждал о возможном трансфере полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Ювентус".

"Смотрите: с талантами в России всегда всё было хорошо. Но есть большая разница между перспективными и великими игроками. И переход из одной категории в другую - очень непростой. Но я желаю братьям удачи!" - сказал Дель Пьеро.

"Ювентус" интересовался Алексеем Миранчуком в январе, но до конкретики дело не дошло. Зато "Милан" перед делайном сделал интересное предложение "Локомотиву" об аренде хавбека с обязательством выкупа, но сделку, по некоторым данным, заблокировал наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Рыночная стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 18 миллионов евро.

Не пропустите: Дель Пьеро назвал трёх лучших российских футболистов в истории. | http://soccernews.ru