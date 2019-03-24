Дель Пьеро: "Рано или поздно "Ювентус" выиграет Лигу Чемпионов"
Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро оценил шансы клуба на победу в Лиге Чемпионов.
"Ювентус" намерен выиграть Лигу Чемпионов. Для этого и был приобретен Криштиану Роналду. Все равно это рано или поздно произойдет. Однако лучше, чтобы рано, чем поздно", - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.
Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ "Ювентус" сыграет против "Аякса".
Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993 по 2012 год. В составе "старой синьоры" игрок выигрывал Лигу Чемпионов сезона 1995/96.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11