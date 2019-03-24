Дель Пьеро: "Рано или поздно "Ювентус" выиграет Лигу Чемпионов"

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Дель Пьеро: "Рано или поздно "Ювентус" выиграет Лигу Чемпионов"

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро оценил шансы клуба на победу в Лиге Чемпионов.

"Ювентус" намерен выиграть Лигу Чемпионов. Для этого и был приобретен Криштиану Роналду. Все равно это рано или поздно произойдет. Однако лучше, чтобы рано, чем поздно", - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ "Ювентус" сыграет против "Аякса".

Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993 по 2012 год. В составе "старой синьоры" игрок выигрывал Лигу Чемпионов сезона 1995/96.

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