Дель Пьеро раскритиковал Роналду за поведение в матче с Сербией

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Легендарному итальянскому футболисту Алессандро Дель Пьеро не понравилось то, как себя вёл капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

Напомним, что судьи ошибочно не засчитали гол 36-летнего нападающего, из-за чего тот досрочно ушёл с поля. Более того, покидая газон, он бросил капитанскую повязку.

"Такая реакция чрезмерна. Думаю, нельзя себя вести таким образом. Поднимать тему судейства абсолютно нормально, но бросать повязку и уходить - это перебор. Тем более, учитывая статус Роналду. Он всё-таки является капитаном команды и кумиром для многих", - приводит слова Дель Пьеро ESPN.

Стоит отметить, что поступок Роналду никак не отразится на его капитанстве в сборной.

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