Дель Пьеро считает, что Модрич "все сделал сам" в ответном матче с "Челси"

Фото: твиттер Дель Пьеро\Автор неизвестен

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро прокомментировал ответный матч 1\4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Челси".

"Мы ничего не упустили, это был выдающийся матч. Модрич изменил эту игру. Он сделал все. Это был уникальный и странный матч. Казалось, "Челси" все контролирует, но потом все снова поменялось, было ощущение, что дело может дойти до пенальти. Невероятный матч.

Мы с Лукой давно знакомы. Я был рад увидеться с ним, это выдающийся футболист. Мы недолго поболтали. Он с облегчением выдохнул, так как понимал, что у них были проблемы.

Я сказал ему: "Смотри, ты все сделал сам. Дружище, просто наслаждайся этим!" – сказал итальянец.

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