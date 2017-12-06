Дель Пьеро советует "Ювентусу" подписать Джана

Экс-форвард Алессандро Дель Пьеро выступает за приобретение "Ювентусом" хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана.

"Аллегри нуждается еще в одном хавбеке, потому что Хедира не часто делает обостряющие передачи. Маркизио все еще восстанавливается после повреждения, а Пьянич не обладает достаточной физической силой. На мой взгляд, Эмре Джан стал бы идеальным решением для "Ювентуса", к тому же он не так уж и дорог. В январе он бы мог перейти в "Ювентус", команде нужен такой футболист, ведь он неплохо вписывается в нынешнюю модель игры" - приводит слова Дель Пьеро Futnsoccer.

Читайте также: Джан: "Новый контракт с "Ливерпулем"? Дело не в деньгах". | http://soccernews.ru