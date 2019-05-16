Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу

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Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о работе главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Я предлагаю отвезти Клоппа и Гвардиолу в Италию. Это две разные личности, но Клопп является больше тренером будущего. Это доказывает его отношение к СМИ в сложных ситуациях. Помню его реакцию на поражение в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Любой человек на его месте был бы очень зол, но Юрген был настроен по-философски.

Подобное поведение стало чем-то новым для футбола. Его команда обладает энергией и энтузиазмом. При всем уважении к "Ливерпулю", далеко не каждый футболист у них является звездой. Но Клопп улучшил многих из них", - приводит слова Клоппа Calciomercato.

Напомним, что "Ливерпуль" вышел в финале Лиги Чемпионов второй год подряд. За трофей мерсисайдцы поборются за "Тоттенхэмом". Финальный поединок состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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