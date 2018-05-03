Дель Пьеро, Тотти и Зеедорф сыграют в прощальном матче Пирло



Стал известен список футболистов, которые примут участие в прощальном матче легендарного итальянского полузащитника Андреа Пирло, сообщает Goal.

Матч состоится 21 мая на стадионе "Сан-Сиро" 21 мая и выручка от билетов с которой пойдёт на благотворительность,

Предварительный состав выглядит так:

вратари: Буффон, Дида, Сторари, Аббьяти;

защитники: Адани, Барцальи, Бонера, Бонуччи, Каннаваро, Кафу, Кьеллини, Костакурта, Фавалли, Феррара, Гроссо, Янкуловски, Каладзе, Лихтштайнер, Мальдини, Матерацци, Неста, Оддо, Сержиньо, Шимич, Дзамбротта;

полузащитники: Альбертини, Амброзини, Баронио, Брокки, Каморанези, Де Росси, Диаманти, Гаттузо, Лэмпард, Леонардо, Маркизио, Пепе, Перротта, Руй Кошта, Зеедорф, Вератти, Диана.

нападающие: Тотти, Дель Пьеро.

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