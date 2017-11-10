Дель Пьеро в Москве не пускали в гостиницу к Месси

Легендарный футболист "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро пытался зайти в гости к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, который сейчас находится в Москве.

Дель Пьеро зашел в холл московской гостиницы, но охранник не пропустил его, так как не понимал по-английски. Кроме того, "бодигард" не узнал Дель Пьеро и не поверил журналистам, которые пытались убедить его пропустить итальянца.

В итоге на шум пришел представитель тренерского штаба аргентинской команды и провел Дель Пьеро к Месси.

Видео: Охранник не пускает Дель Пьеро к Месси.

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