Дель Пьеро выписали из больницы

Легенда туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро покинул больницу в Лос-Анджелесе.

Напомним, что именитого итальянца госпитализировали в воскресенье из-за камней в почках.

"Спасибо всем за добрые сообщения. Я чувствую себя гораздо лучше и уже дома", - сообщил 45-летний футболист в своём инстаграме.

Дель Пьеро большую часть карьеры провёл в "Ювентусе", после чего ещё поиграл в Австралии и Индии. Завершил карьеру в 2015 году.

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