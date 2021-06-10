Дель Пьеро высказался об игре Роналду
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о текущем уровне нападающего туринской команды Криштиану Роналду.
"Думаю, Роналду вступил в ту фазу своей карьеры, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще высок.
Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе", – сказал итальянец в интервью Corriere della Sera.
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