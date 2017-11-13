Дель Пьеро ждёт возвращения Конте в Италию

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Дель Пьеро ждёт возвращения Конте в Италию

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро выразил надежду, что главный тренер "Челси" Антонио Конте вскоре вернётся в Италию.

"Конте проделал отличную работу в "Ювентусе" и национальной сборной. Мы бы хотели, чтобы он вернулся в Италию, потому что он великий тренер. Антонио может улучшить любую команду, что он и показал на примере "Челси" и "Ювентуса". У него есть невероятные качества, поэтому он тренирует лучшие команды мира" - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

Напомним, что у Конте возник конфликт с руководством "Челси", в связи с чем, он, скорее всего, покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Антонио Конте входит в шорт-лист итальянской федерации футбола. | http://soccernews.ru

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