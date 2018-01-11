Деле Алли близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" планирует подписать новый контракт с полузащитником Деле Алли.

По информации британской прессы, по условиям нового соглашения зарплата футболиста будет повышена с 60 до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Деле Алли сыграл в 27-ми матчах во всех турнирах, в которых стал автором девяти голов и 10-ти голевых передач.

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