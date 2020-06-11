Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицирован из-за шутки про коронавирус в феврале 2020 года.

Зимой 24-летний футболист отправил в Снэпчат видео из аэропорта Хитроу, где он с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая при этом на камеру мужчину азиатской внешности. После этого игрок перевел камеру на бутылочку с антисептиком для рук, сопроводив видео подписью: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

Помимо дисквалификации, FA оштрафовала Деле Алли на 50 тыс. фунтов стерлингов и обязала пройти образовательный курс.

На официальном сайте "Тоттенхэма" появились извинения футболиста.

Таким образом, хавбек пропустит домашний матч 30-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", который состоится 19 июня.

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