Деле Алли грозит серьезное наказание из-за шутки про китайский коронавирус

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Деле Алли грозит серьезное наказание из-за шутки про китайский коронавирус

Полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли грозит дисквалификация за шутку о коронавирусе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, поведение футболиста изучит контрольно-дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Англии (FA). Если игрок будет признан виновным в расизме, то ему придется пропустить несколько матчей.

Напомним, что Алли опубликовал в социальной сети видео, на которой он с маской на лице высмеял эпидемию коронавируса, снимая мужчину азиатской внешности. После этого футболист показал в видео бутылку с антисептиком и подписал его: "Вирусу нужно быть быстрее, чтобы достать меня".

Напомним, что из-за коронавируса умерло более 900 человек. Официально заболевших насчитывается более 40 тысяч.

 

Не пропустите: Деле Алли провёл юбилейный матч за "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru 

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Негр и расизм - быть такого не может!

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