Деле Алли хочет перейти в ПСЖ



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли готов перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.

По данным источника, хавбек уже обсудил возможный трансфер с новым главным тренером парижан Маурисио Покеттино. Ранее Почеттино тренировал "Тоттенхэм" и при нем Алли стал игроком основного состава. Впрочем, при Жозе Моуринью хавбек нечасто играет с основном составе, поэтому хочет сменить клуб.

В нынешнем сезоне 24-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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