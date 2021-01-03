Деле Алли хочет перейти в ПСЖ
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли готов перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.
По данным источника, хавбек уже обсудил возможный трансфер с новым главным тренером парижан Маурисио Покеттино. Ранее Почеттино тренировал "Тоттенхэм" и при нем Алли стал игроком основного состава. Впрочем, при Жозе Моуринью хавбек нечасто играет с основном составе, поэтому хочет сменить клуб.
В нынешнем сезоне 24-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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