Деле Алли хочет перейти в ПСЖ

Теги деле аллипсжмаурисио почеттинототтенхэмтрансферы

Деле Алли хочет перейти в ПСЖ
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли готов перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.

По данным источника, хавбек уже обсудил возможный трансфер с новым главным тренером парижан Маурисио Покеттино. Ранее Почеттино тренировал "Тоттенхэм" и при нем Алли стал игроком основного состава. Впрочем, при Жозе Моуринью хавбек нечасто играет с основном составе, поэтому хочет сменить клуб.

В нынешнем сезоне 24-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Регилон рассказал об уровне знаний испанского языка у Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Финансирование "Спартака" может быть увеличено

Финансирование "Спартака" может быть увеличено

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов