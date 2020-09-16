Деле Алли не перейдет в "Реал"

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Деле Алли не перейдет в "Реал"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли не перейдет в мадридский "Реал", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, королевский клуб не заинтересован в английском хавбеке. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" предлагает "Реалу" арендовать Алли в обмен на валлийского нападающего Гарета Бэйла.

Несмотря на это, "Тоттенхэм" и "Реал" продолжают переговоры по трансферу 31-летнего Бэйла. Контракт форварда с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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