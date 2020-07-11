Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" в дерби с "Арсеналом"
Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не сыграет с "Арсеналом" в матче 35-го тура АПЛ.
Звёздный англичанин не успевает восстановиться к дерби после травмы задней поверхности бедра.
24-летний Алли в текущем сезоне сыграл за "шпор" 37 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
Игра "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.
Не пропустите: Моуринью собирается прервать бестрофейный период "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" ждёт предложений по Йовичу
-
Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" в дерби с "Арсеналом"
-
"Нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес": Юран ярко высказался о составе "Спартака"
-
Умер чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон
-
Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"
-
Дерби Северного Лондона, Гаттузо против своих и усердные попытки "Барсы" догнать "Реал": рассказываем, что посмотреть на этих выходных
-
"Лион" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Атлетико"
-
Аллегри может возглавить "Интер" вместо Конте
-
"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение
-
Моуринью собирается прервать бестрофейный период "Тоттенхэма"
-
Экс-член совета директоров "Барселоны" жёстко высказался о судействе в матчах "Реала"
-
Бензема установил вечный рекорд Примеры
-
В январе 2014 года Джерард в матче "Ливерпуля" повредил свой пенис
-
"Реал" пробил пенальти в трёх матчах Примеры подряд впервые за 14 лет
-
"Зенит" сделал предложение по хавбеку "Кайсериспора"
-
Тренер "Вальядолида": "Команда убеждена, что может победить "Барселону"
-
Куртуа вплотную приблизился к рекорду "Реала" 33-летней давности
-
"Ливерпуль" попытается купить Тьяго Алькантару, но при одном условии
-
Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с назначением пенальти в матче "Реал" - "Алавес"
-
Уткин высказался о возможной отмене переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18