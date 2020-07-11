Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" в дерби с "Арсеналом"

Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не сыграет с "Арсеналом" в матче 35-го тура АПЛ.

Звёздный англичанин не успевает восстановиться к дерби после травмы задней поверхности бедра.

24-летний Алли в текущем сезоне сыграл за "шпор" 37 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

Игра "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.

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