Деле Алли определился со своим будущим

Теги тоттенхэмделе алли

Деле Алли определился со своим будущимПолузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли определился со своим будущим, информирует ES Magazine.

Так, по сведениям источника, 22-летний хавбек принял решение продолжить выступление за "шпор" и в следующем сезоне. Интерес к нему проявляли "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов