Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли определился со своим будущим, информирует ES Magazine.

Так, по сведениям источника, 22-летний хавбек принял решение продолжить выступление за "шпор" и в следующем сезоне. Интерес к нему проявляли "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд. | soccernews.ru