Деле Алли подпишет с "Тоттенхэмом" новый шестилетний контракт

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Деле Алли подпишет с "Тоттенхэмом" новый шестилетний контрактЛондонский "Тоттенхэм" намерен предложить своему полузащитнику Деле Алли подписать новый контракт сроком на шесть лет.

Как информирует Daily Telegraph, в стане "шпор" не сомневаются, что 21-летний хавбек пойдет на условия клуба и поставит свою подпись под соглашением, согласно которому оклад футболиста вырастет до 90 тысяч евро в неделю.

Напомним, на Деле Алли претендуют "Реал" и "Барселона". | soccernews.ru

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