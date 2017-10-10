Деле Алли подпишет с "Тоттенхэмом" новый шестилетний контракт

Лондонский "Тоттенхэм" намерен предложить своему полузащитнику Деле Алли подписать новый контракт сроком на шесть лет.

Как информирует Daily Telegraph, в стане "шпор" не сомневаются, что 21-летний хавбек пойдет на условия клуба и поставит свою подпись под соглашением, согласно которому оклад футболиста вырастет до 90 тысяч евро в неделю.

Напомним, на Деле Алли претендуют "Реал" и "Барселона". | soccernews.ru