Деле Алли показал, как отмечает день рождения на самоизоляции

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли показал, как отмечает свой день рождения в режиме самоизоляции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса всем людям необходимо самоизолироваться.

Сегодня, 11 апреля, футболист празднует свое 24-летие. В инстаграме полузащитник выставил фотографию, на которой он жарит мясо, сидит за столом и играет в "Прикрепи ослу хвост" и твистер.

"День рождения на изоляции", - написал Алли в соцсети.

Не пропустите: Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба| http://soccernews.ru