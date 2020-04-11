Деле Алли показал, как отмечает день рождения на самоизоляции

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Деле Алли показал, как отмечает день рождения на самоизоляции

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли показал, как отмечает свой день рождения в режиме самоизоляции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса всем людям необходимо самоизолироваться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isolation birthday #stayhome

Публикация от Dele (@dele)

Сегодня, 11 апреля, футболист празднует свое 24-летие. В инстаграме полузащитник выставил фотографию, на которой он жарит мясо, сидит за столом и играет в "Прикрепи ослу хвост" и твистер.

"День рождения на изоляции", - написал Алли в соцсети.

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