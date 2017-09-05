Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии
Хавбек сборной Англии Деле Алли попал в неприятную ситуацию, сообщает BBC.
Камеры запечатлили эпизод, когда игрок "Тоттенхэма" во время матча квалификации ЧМ-2018 против Словакии показал средний палец.
Full time report from Wembley: pic.twitter.com/sEwtP9uJM3— Andy Ha (@_AndyHa) 4 сентября 2017 г.
Предположительно, неспортивный жест был адресован арбитру встречи Клеману Тюрпену, который незадолго до инцидента не зафиксировал нарушение правил на Алли.
Если это будет доказано, то полузащитнику "трёх львов" может грозить дисквалификация. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Действующий чемпион мира сборная Германии поиздевалась над командой Норвегии
-
Англия обыгрывает Словакию и закрепляется на первом месте в группе "F"
-
Турнир прогнозов: итоги четвертого тура
Лента новостей
-
Витиньо хочет играть в топ-клубе
-
Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
-
Де Хеа: "Играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта"
-
Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии
-
Воронин считает, что у "Спартака" нет шансов в матчах с "Ливерпулем"
-
Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе
-
Саутгейт прокомментировал победу над сборной Словакии
-
"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
-
"Краснодар" летом пытался подписать Жулиано
-
Алан Патрик восстановился от травмы
-
Колодзейчак переходит из "Боруссии" в "Тигрес"
-
Азар хочет возвращения Диего Косты в основной состав "Челси"
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Агент Алдервейрелда выбивает для своего клиента улучшенные условия контракта
-
Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии
-
Матиас Фернандес покинул "Фиорентину"
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"
-
"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"
-
Польша – Казахстан - 3:0, Черногория – Румыния - 1:0 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|8
|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|7
|16
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|7
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|7
|16
|2
|Украина
|7
|14
|3
|Исландия
|7
|13
|4
|Турция
|7
|11
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1