Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии

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Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии

Хавбек сборной Англии Деле Алли попал в неприятную ситуацию, сообщает BBC.

Камеры запечатлили эпизод, когда игрок "Тоттенхэма" во время матча квалификации ЧМ-2018 против Словакии показал средний палец.

 

Предположительно, неспортивный жест был адресован арбитру встречи Клеману Тюрпену, который незадолго до инцидента не зафиксировал нарушение правил на Алли.

Если это будет доказано, то полузащитнику "трёх львов" может грозить дисквалификация. | http://soccernews.ru

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