Деле Алли попробовал свои силы в боксе и боях из правил

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли попробовал свои силы в регби, баскетболе, боксе, боях из правил и крикете. Однако случилось все это в рекламном ролике телеканала BT Sport.

Напомним, "Тоттенхэм" интересуется Канселу. | soccernews.ru