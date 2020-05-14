Деле Алли прокомментировал ограбление своего дома

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Деле Алли прокомментировал ограбление своего дома

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли высказался по поводу нападения грабителей на свой дом.

"Спасибо вам за сообщения. Ужасный опыт, но мы в порядке. Я признателен всем за поддержку", - написал футболист в твиттере.

Напомним, что преступники ударили звёздного англичанина по лицу и угрожали ему ножом. Злоумышленникам удалось заполучить две пары часов и украшения девушки хавбека.

24-летний Алли в текущем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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