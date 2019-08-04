Деле Алли пропустит старт нового сезона АПЛ

Теги тоттенхэмделе аллитравмы

Деле Алли пропустит старт нового сезона АПЛ

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли вынужден будет пропустить старт нового сезона АПЛ.

По сведениям Sky Sports, у 23-летнего игрока диагностировали травму задней поверхности бедра. Сроки восстановления составят две недели.

Отметим, что 10 августа в 1-м туре АПЛ "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой".

В прошлом сезоне Алли провел 38 игр, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: "Тоттенхэм" планирует приобрести ещё двух игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов