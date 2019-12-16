Деле Алли провёл юбилейный матч за "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэмделе аллистатистика

Деле Алли провёл юбилейный матч за "Тоттенхэм"

Полузащитнику Деле Алли покорилась отметка в 200 матчей в составе лондонского "Тоттенхэма".

Юбилейным для звёздного англичанина стал воскресный поединок 17-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Напомним, что 23-летний Алли выступает за "шпор" с 2015 года.

В 200 матчах хавбек забил 59 голов и сделал 52 ассиста.

Не пропустите: Моуринью поделился эмоциями после победы против "Вулверхэмптона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

К Эль Классико условно готовы! "Реал" не смог победить "Валенсию", но показал, за счет чего может победить "Барселону"

К Эль Классико условно готовы! "Реал" не смог победить "Валенсию", но показал, за счет чего может победить "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов