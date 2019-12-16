Деле Алли провёл юбилейный матч за "Тоттенхэм"

Полузащитнику Деле Алли покорилась отметка в 200 матчей в составе лондонского "Тоттенхэма".

Юбилейным для звёздного англичанина стал воскресный поединок 17-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Напомним, что 23-летний Алли выступает за "шпор" с 2015 года.

В 200 матчах хавбек забил 59 голов и сделал 52 ассиста.

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