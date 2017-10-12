Деле Алли сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний хавбек "шпор" в большей степени склоняется к возможному переходу в стан "сливочных", нежели к переезду на берег Средиземного моря.

В нынешнем сезоне Алли забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Зидан хочет видеть в "Реале" Алли, Дибалу и Алабу. | soccernews.ru