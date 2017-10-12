Деле Алли сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний хавбек "шпор" в большей степени склоняется к возможному переходу в стан "сливочных", нежели к переезду на берег Средиземного моря.
В нынешнем сезоне Алли забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за "Тоттенхэм".
Напомним, Зидан хочет видеть в "Реале" Алли, Дибалу и Алабу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0