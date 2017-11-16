Деле Алли сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний хавбек, который входит в сферу интересов и королевского клуба, и "сине-гранатовых", мечтает выступать за вторых. Поэтому в будущем он намерен выступать именно в составе каталонского гранда.

Напомним, летом Луис Суарес может покинуть "Барселону". | soccernews.ru