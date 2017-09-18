Деле Алли станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмделе алли

Деле Алли станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма"Лондонский "Тоттенхэм" готов увеличить размер заработной платы своему полузащитнику Деле Алли, информирует The Sun.

По сведениям издания, "шпоры" уже начали переговоры с 21-летним хавбеком о повышении ему оклада. Несмотря на то, что футболист лишь в прошлом году продлил свой контракт с клубом до лета 2022-го года, руководство "Тоттенхэма" решилось на пересмотр его условий, дабы избежать возможного расставания с перспективным игроком. Ожидается, что по новому соглашению Деле Алли станет на один уровень с вратарем Уго Льорисом и форвардом Харри Кейном по уровню заработных плат в клубе.

Напомним, "Реал" следит за Деле Алли. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов