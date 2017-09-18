Деле Алли станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" готов увеличить размер заработной платы своему полузащитнику Деле Алли, информирует The Sun.

По сведениям издания, "шпоры" уже начали переговоры с 21-летним хавбеком о повышении ему оклада. Несмотря на то, что футболист лишь в прошлом году продлил свой контракт с клубом до лета 2022-го года, руководство "Тоттенхэма" решилось на пересмотр его условий, дабы избежать возможного расставания с перспективным игроком. Ожидается, что по новому соглашению Деле Алли станет на один уровень с вратарем Уго Льорисом и форвардом Харри Кейном по уровню заработных плат в клубе.

Напомним, "Реал" следит за Деле Алли. | soccernews.ru