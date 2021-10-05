Деле Алли закрутил роман с дочерью Гвардиолы (фото)

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Деле Алли закрутил роман с дочерью Гвардиолы (фото)

Фото: Daily Mail/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли закрутил роман с Марией Гвардиолой, 20-летней дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболиста и девушку заметили в центре Лондона на выходе из кофейни Starbucks. Затем они сели в машину и уехали.

Стоит отметить, что Алли и Гвардиолу заметили еще в мае. Тогда они целовались на крыше одного из лондонских баров.

В нынешнем сезоне 25-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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