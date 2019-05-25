Делегация "Арсенала" прибыла в Азербайджан на финал Лиги Европы с "Челси"
Футбольная команда "Арсенала" прилетела в Азербайджан на финал Лиги Европы с "Челси".
На встречу в Баку прибыло 24 игрока, в заявку попадут 23 футболиста.
Так выгладит полный состав лондонцев: Обамеянг, Чех, Эль-Ненни, Гендузи, Ивоби, Дженкинсон, Колашинац, Косьельни, Ляказетт, Лено, Лихтштайнер, Мэйтленд-Найлз, Монреаль, Мустафи, Нкетиа, Озил, Папастатопулос, Торрейра, Уиллок, Джака, Уэлбек, Сака, Амаечи, Илиев.
Напомним, этот матч пропустит Генрих Мхитарян из за конфликта между Азербайджаном и Арменией.
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|1
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|18
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|9
|3
|РБ Лейпциг
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