Делегация "Арсенала" прибыла в Азербайджан на финал Лиги Европы с "Челси"

Футбольная команда "Арсенала" прилетела в Азербайджан на финал Лиги Европы с "Челси".

На встречу в Баку прибыло 24 игрока, в заявку попадут 23 футболиста.

Так выгладит полный состав лондонцев: Обамеянг, Чех, Эль-Ненни, Гендузи, Ивоби, Дженкинсон, Колашинац, Косьельни, Ляказетт, Лено, Лихтштайнер, Мэйтленд-Найлз, Монреаль, Мустафи, Нкетиа, Озил, Папастатопулос, Торрейра, Уиллок, Джака, Уэлбек, Сака, Амаечи, Илиев.

Напомним, этот матч пропустит Генрих Мхитарян из за конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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