Делегация "Манчестер Сити" отправилась в Чили для согласования сделки по Санчесу

Делегация "Манчестер Сити" отправилась в Чили для подписания контракта с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом.

Как информирует The Telegraph, "горожане" ожидают, что уже в ближайшее время "канониры" таки примут их предложение по своему 28-летнему нападающему, поэтому представители клуба уже отправились в Южную Америку, чтобы подписать контракт с самим игроком, который сейчас находится в расположении своей национальной сборной.

Напомним, "Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" при одном условии. | soccernews.ru