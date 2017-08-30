Делегация "Манчестер Сити" отправилась в Чили для согласования сделки по Санчесу

Теги алексис санчесманчестер ситиарсенал лондон

Делегация "Манчестер Сити" отправилась в Чили для согласования сделки по СанчесуДелегация "Манчестер Сити" отправилась в Чили для подписания контракта с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом.

Как информирует The Telegraph, "горожане" ожидают, что уже в ближайшее время "канониры" таки примут их предложение по своему 28-летнему нападающему, поэтому представители клуба уже отправились в Южную Америку, чтобы подписать контракт с самим игроком, который сейчас находится в расположении своей национальной сборной.

Напомним, "Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" при одном условии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов