Делегация сборной Франции отправилась в Россию

Сборная Франции опубликовала ролик о вылете команды из Клерфонтена в Россию.

Подопечные Дидье Дешама отправились в Санкт-Петербург, где сыграют против национальной сборной России.

Напомним, матч Россия - Франция состоится завтра, 27 марта. Игра начнется в 18.50 по московскому времени.

Читайте: Колосков: "Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба - вряд ли" | http://soccernews.ru