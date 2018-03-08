Делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори

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Делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори

Делегация туринского "Ювентуса" посетила похороны защитника "Фиорентины" Давиде Астори.

Во Флоренцию прибыли главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри, а также Джанлуиджи Буффон, Джорджио Кьеллини, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Клаудио Маркизио, Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич и Федерико Бернардески.

Болельщики "Фиорентины", несмотря на давнее соперничество между клубами, встретили представителей "Ювентуса" аплодисментами.

Ранее стало известно, что на похороны Астори отправился вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. | http://soccernews.ru

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