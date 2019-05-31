Делф близок к уходу из "Манчестер Сити"

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Делф близок к уходу из "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Фабиан Делф близок к уходу из клуба.

Как сообщает Football Insider, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован "Вест Хэм". Отмечается, что "горожане" не будут препятствовать уходу игрока.

Контракт Делфа с клубом истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Делф выступает за "Сити" с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету одна голевая передача в 20 играх.

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