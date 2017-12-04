Делф: "Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что паркуют автобус"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф поделился впечатлениями от победы над "Вест Хэмом" (2:1) в матче чемпионата Англии.

"Было сложно. Команды, которые приезжают к нам в гости, всей командой стоят за линией мяча, они только и занимаются тем, что паркуют автобус. Но у нас в команде есть такие игроки, как Давид Сильва, поэтому мы знали, что, если продолжим играть в свой футбол, моменты придут. Во втором тайме мы были спокойны, немного расслабились и смогли найти пространство", - отметил футболист. | http://soccernews.ru