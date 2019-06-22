Делф может покинуть "Манчестер Сити", но при одном условии

Будущее полузащитника Фабиана Делфа в "Манчестер Сити" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 29-летний футболист может уйти из клуба, если "горожане" купят этим летом хавбека "Атлетико" Родри.

Делф выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, сыграл 89 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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