Делф перешел из "Манчестер Сити" в "Эвертон"

Теги манчестер ситиэвертонфабиан делфтрансферы

Делф перешел из "Манчестер Сити" в "Эвертон"

Хавбек "Манчестер Сити" Фабиан Делф стал игроком "Эвертона".

Как сообщает сайт "ирисок", трансфер футболиста обошелся клубу в 9 миллионов евро. Отмечается, что Делф уже занимается с командой на предсезонном сборе в Швейцарии.

Контракт Делфа с "Эвертоном" рассчитан до лета 2022 года.

Делф играл за "горожан" с 2015 года. За это время он провел 78 игр, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: "Эвертон" включился в борьбу за Пепе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов