Делф перешел из "Манчестер Сити" в "Эвертон"

Хавбек "Манчестер Сити" Фабиан Делф стал игроком "Эвертона".

Как сообщает сайт "ирисок", трансфер футболиста обошелся клубу в 9 миллионов евро. Отмечается, что Делф уже занимается с командой на предсезонном сборе в Швейцарии.

Контракт Делфа с "Эвертоном" рассчитан до лета 2022 года.

Делф играл за "горожан" с 2015 года. За это время он провел 78 игр, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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