Делф покидает расположение сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф покидает расположение национальной команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 28-летний футболист полетит на Туманный Альбион, так как там его жена в ближайшее время родит ребёнка.

Напомним, что 3 июля сборная Англии сыграет с Колумбией в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

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