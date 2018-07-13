Делф: "У сборной Англии большое будущее"

Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф подвёл итоги Чемпионата Мира 2018 года для "трёх львов".

"Для меня честь находиться в расположении сборной Англии на Чемпионате Мира. Я получаю удовольствие от каждой минуты пребывания в команде. Пусть мы не смогли добиться цели, о которой мечтали, но у нашей молодой команды большое будущее. Воспоминания от Чемпионата Мира, от этого сезона в целом навсегда останутся в моём сердце. Когда я вернусь домой, то с удовольствием буду рассказывать родным об этом приключении" - сказал Делф.

Напомним, что сборная Англии в полуфинале ЧМ-2018 проиграла Хорватии и теперь поборется за бронзу мирового первенства с Бельгией.

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