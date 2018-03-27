Дело чести: Бразилия впервые встретится с Германией после унизительного поражения на домашнем ЧМ

Германия – Бразилия

Стадион: "Олимпиаштадион"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Йонас Эрикссон

Сборная Германии и Бразилии проведут между собой первый матч с тех пор, как пятикратные чемпионы мира были унижены на своем поле на чемпионате мира 2014 года. В полуфинале мечты бразильцев о финале на "Маракане" разбила немецкая команда, отправив в ворота южноамериканцев семь голов. Бразилия ответила одним, но все равно это стало самым крупным поражением команды за всю историю, также прервалась 62 матчевая серия без поражений в домашних официальных матчах. Серия держалась 39 лет. Также Бразилия стала первой сборной, которая проиграла на домашнем чемпионате мира с разницей более чем в три мяча. Бразильцы вряд ли когда-либо забудут эту игру, ведь они называют ее национальным позором. Матч также стал знаменательным благодаря голам немецкого форварда Мирослава Клозе, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обогнав бразильца Роналдо.

Нынешняя сборная Бразилии намного сильнее, чем команда образца 2014 года, Тите сумел найти баланс между атакой и обороной, также больше нет такой зависимости от главной звезды Неймара. В сборной два равноценных вратаря мирового класса, лучший левый защитник мира Марсело, неувядающий Дани Алвес, в центре всё также надежен Тиаго Силва, хотя его партнеры не столь стабильны. Очень мощная опорная зона в лице Каземиро, Фернандиньо, также в центре играет Паулиньо, который прекрасно проявил себя в "Барселоне" после возвращения из Китая. В атаке также не Неймаром единым. Виллиан, Дуглас Коста, Роберто Фирмино, Филипе Коутиньо, Габриэль Жезус – игроки высочайшего уровня, которые способны перевернуть ход игры в пользу своей команды. Бразилия – один из главных фаворитов предстоящего мирового первенства. Она может сыграть против Германии уже в 1/8 финала, если же они смогут избежать встречи на столь ранней стадии, то пересечься могут только в финале.

Немцы также всегда претендуют на самые высокие места, они действующие чемпионы мира и в России постараются повторить успех четырехлетней давности. Немцы наладили систему, благодаря которой в команде постоянно появляются молодые звезды, которые пополняют национальную команду и становятся звездами мирового футбола. Германия на последних четырех чемпионатах мира завоевывала медали, в целом же они не пробивались в полуфинал только в пяти случаях, если участвовали в мировом первенстве.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 32 матча: 17 побед Бразилии, 6 – у Германии, 9 ничьих.

На чемпионатах мира играли три раза. В 2014 году Германия выиграла в полуфинале 7:1, а затем победила и в главном матче турнира, в финале ЧМ-2002 выиграла Бразилия 2:0, а на групповой стадии ЧМ-1974 бразильцы выиграли у сборной ГДР. Обе команды тогда не вышли из группы, а победу одержала команда ФРГ.

Ориентировочные составы:

Германия: Трапп, Киммих, Зюле, Боатенг, Платтенхард, Гюндоган, Кроос, Дракслер, Горецтка, Сане, Вагнер.

Бразилия: Алиссон, Алвес, Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Фернандиньо, Каземиро, Виллиан, Жезус, Коутиньо.

Прогноз на матч Германий – Бразилия:

Немцы играют на своем поле, но у Бразилии будет огромная мотивация, они не должны проиграть Германии следующий матч после того, как их унизили на домашнем чемпионате мира. Вполне возможно, что игра завершится вничью.

Букмекеры предлагают на победу Германии коэффициент 2.70, на Бразилию – 2.75, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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