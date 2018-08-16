Дело чести: "Зенит" попробует отыграть четыре мяча у минского "Динамо"

"Зенит" – "Динамо" Минск

Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Себастьен Дельферьер (Бельгия)

В истории "Зенита" трудно вспомнить более сложный экзамен, чем тот, который питерскому клубу предстоит пройти в четверг вечером. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы лидеру российской Премьер-лиги нужно отыгрывать четыре мяча у минского "Динамо", пропущенные неделю назад в столице Беларуси.

Задача сама по себе уже непростая, но архисложная еще и потому, что домашний поединок "Зенит" проведет, во-первых, на запасной арене – стадионе "Петровском", а во-вторых (по причине дисквалификации от УЕФА) – при пустых трибунах.

Сейчас уже нет смысла искать причину минского позора. Наверняка, причин несколько. Важно, какие выводы сделал тренерский штаб питерцев после той игры, и с какой мотивацией выйдут на поле игроки "Зенита". В том, что мотивация будет, можно не сомневаться. Пока есть хоть малейший шанс, команда Сергея Семака обязана за него цепляться. Питерцы сами "наварили каши", самим теперь и расхлебывать.

Впрочем, не будем умолять достоинство игроков минского "Динамо". Они действительно провели феерический матч против "Зенита", ведь даже на внутренней арене белорусскому клубу не часто удается забить четыре мяча. Стоит признать, что команда Сергея Гуренко сейчас на ходу и ее продолжающая шестиматчевая победная серия яркое тому доказательство.

С разницей в четыре мяча "Зенит " не проигрывал в еврокубках с 1989 года. Что интересно, данное поражение стало первым в противостоянии российских команд с белорусскими. Очевидно, что Сергей Семак переоценил возможности своих подчиненных, не взяв на выезд ряд лидеров. В результате дебют тренера в еврокубках стал провальным.

Теперь "Зениту" предстоит сотворить невозможное и обыграть соперника с разницей в пять мячей или, по крайней мере, повторить проигранный результат в свою пользу, чтобы перевести противостояние в дополнительное время.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Динамо":

Последняя очная встреча соперников в Санкт-Петербурге состоялась в рамках чемпионата СССР 6 июня 1989 года (хозяева выиграли 1:0)

Последний раз "Динамо" побеждало "Зенит" в гостях 32 года назад. В 1986-м минчане дважды праздновали победу в Санкт-Петербурге – в чемпионате и Кубке СССР

Обе команды отпраздновали победы в последних матчах внутренних соревнованиях

Победная серия "Динамо" с общим счетом 21:2 длится 6 матчей

На территории России "Зенит" в новом сезоне еще не пропускал

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лунев – Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Паредес, Кузяев, Мак, Шатов, Дзюба.

"Динамо": Горбунов – Бегунов, Швецов, Галович, Шитов, Яхая, Иванов, Николич, Роша, Корзун, Хващинский.

Прогноз на матч "Зенит" – "Динамо":

Чтобы отыграть "минус четыре" питерцам нужно атаковать все 90 минут. И чем раньше "Зенит" откроет счет, тем выше будут шансы спасти противостояние. Скажем, если до перерыва команде Сергея Семака не удастся отличиться, во втором тайме будут спешка, сумбур и агония. Такие действия крайне редко дают результат. У гостей задача простая – сыграть четко и организованно в обороне, отбиваясь любыми законными способами. Но если динамовцы забьют хотя бы раз, судьба путевки в раунд плей-офф турнира будет решена.

По мнению букмекеров, хозяева будут иметь существенное преимущество. В этом мало кто сомневается. Но иметь преимущество и забить четыре – все-таки разница. На победу питерцев принимаются ставки со средним коэффициентом 1.18 баллов, в то время как на успех минчан ставки принимаются от 12.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 8.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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