Дело имени Вирджила Ван Дейка: что ждет Золотой мяч в будущем?

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Дело имени Вирджила Ван Дейка: что ждет Золотой мяч в будущем?

Временами Вирджил Ван Дейк кажется всемогущим, в прямом футбольном смысле этого слова. Он больше, сильнее, быстрее, спокойнее и лучше играет в мяч. Что еще говорить, если в 64 матчах текущего сезона в составе "Ливерпуля" ни один игрок не смог пройти голландца на дриблинге. На данный момент кажется, что покупка Ван Дейка – это один из лучших трансферов в истории "Ливерпуля", если бы не одно "но" – представитель Нидерландов уж слишком скромный. Если бы футбол был устроен по принципу офисной работы, и обязательным условиям для попадания в топовый клуб было б собеседование, то Ван Дейк никогда не добрался бы до тех вершин, на которые он взобрался. В этом случае он является полной противоположностью Ловрена, который в прошлом сезоне заявил о своем мировом превосходстве над всеми центральными защитниками. На противовес этому, после победы в Лиге Чемпионов голландец заявил: "Лионель Месси – определенно лучший игрок в мире. Он должен выиграть очередной Золотой мяч".

Логика этого поступка весьма понятна – многие скромные люди ведут себя именно так. Н’Голо Канте и вовсе рисковал остаться без фотографии с кубком мира, если бы партнеры насильно не потащили француза к фотографам. Однако, это проявление скромности заставляет еще раз обратится к извечной проблеме: что есть Золотой мяч? Он дается за яркую игру в целом на протяжении карьеры, за успешный прошлый сезон в парадигме игровых показателей, или же просто измеряет выигранные трофеи и ссылается на мировые фамилии? Если брать во внимание первый аргумент, то позиции Месси должны быть непоколебимы уже десяток лет, а шестой Золотой мяч должен был стать делом времени. Если же искать и анализировать конкретные достижения в 2019 году, то пока что Ван Дейк явно вырвался в лидеры, будучи обладателем Лиги Чемпионов, самым ценным игроком "Ливерпуля" в текущем сезоне и основой одной из лучших оборон в Европе, и никакая мировая вина за 5 место Месси в прошлом году не может продвинуть аргентинца на первый план.

Важным фактором в дальнейших рассуждениях является Лига Наций. Если капитан сборной Нидерландов поможет национальной сборной выиграть этот трофей (а соперники по плей-офф не столь крутые, как это было на групповом этапе), то аргументов в его копилке явно добавится. Ван Дейк может стать всего 4 голландцем в истории – после Кройфа, Гуллита и Ван Бастена, – которому удалось получить самую престижную индивидуальную награду. В ход вступает также второй очень интересный фактор: сравнение защитников и форвардов. Ведь последним защитников, который выигрывал Золотой мяч, был Фабио Каннаваро в 2006 году. Да и если считать всех игроков задней линии, которые смогли выиграть Золотой мяч, то таких можно пересчитать на пальцах одной руки: Яшин, Беккенбауэр, Матеус, Заммер и тот же Каннаваро (интересно, немецкая диаспора в этом списке – совпадение?). Сюда можно отнести и Модрича, но его оборонительные функции не столь явные. Ведь если говорить о том, что видят простые болельщики, то защитники всегда выше и мощнее, а нападающие забивают по 600 голов за карьеру. Их очень сложно сравнивать! Простая аналогия – сравнивать по качеству идеальное яблоко и идеальную грушу. В этом плане, кстати, соперничество Роналду и Месси было очень выгодным, ведь сравнивать их было намного легче.

Если еще раз приплетать к этому материалу Модрича, то его стоит отмечать как футболиста, который формально закончил очередную футбольную эпоху. Уже этот сезон показывает, что в борьбе за Золотой мяч наступил период неопределенности. Ситуация 2015 года, когда Неймар, занявший третье место в голосовании, получал всего 7% голосов; или же ситуация 2011 года, когда Хави дали всего 10% голосов, – все это обещает уйти в прошлое. Теперь нас ждет более разрозненное голосование с привлечением множества фигур, что способно сделать борьбу еще более захватывающей. Подобная ситуация наблюдалась, например, в период с 2001 по 2004 года, когда реальных претендентов на Золотой мяч было достаточно много, а выигрывали их далеко не самые очевидные кандидатуры – Оуэн, Недвед или Шевченко. Что касается 2019 года, то победа в Лиге Наций может вернуть в гонку за самую престижную индивидуальную награду Криштиану Роналду. В случае с победой англичан в данном турнире, дополнительную поддержку получит Рахим Стерлинг, который провел фантастический сезон в составе "Манчестер Сити". Нельзя забывать о Садио Мане и Мохаммеде Салахе, которые тоже отлично проявили себя в составе "Ливерпуля" и могут забрать немалое количество голосов у конкурентов, если выиграют Кубок Африканских Наций, стартующий уже летом. В списке и Киллиан Мбаппе, который является синонимом слова "будущее футбола" (если ПСЖ выиграет что-то важное или француз вовремя уедет в команду, которая будет выигрывать что-то важное). А что Месси? У Месси есть Кубок Америки и большой авторитет. Его участие в гонке неоспоримо.

Времена, когда "Барса" и "Реал" автоматически считаются лучшими клубами мира, ушли вместе с мыслью, что только два игрока способны делить между собой звание лучшего футболиста мира.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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Комментарии

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Они никогда не были лучшими клубами мира.2 позорных днища,которые выигрывали при помощи судей.

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