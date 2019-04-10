Дело "Милана" о нарушении ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю клубов передало дело "Милана" о нарушении финансового фэйр-плей в арбитражную палату организации.

Этот шаг обусловлен невыполнением "россонери" требований по безубыточности в контрольный период, который оценивался в сезоне 2018/19 и затрагивал отчётные периоды, завершившиеся в 2016, 2017 и 2018 годах.

Как сообщает итальянская пресса, за последний финансовый год убытки "Милана" составили 126 миллионов евро.

По итогам 31 тура команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 52 очка.

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