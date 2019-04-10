Дело "Милана" о нарушении ФФП передано в арбитражную палату УЕФА
Следственная палата УЕФА по финансовому контролю клубов передало дело "Милана" о нарушении финансового фэйр-плей в арбитражную палату организации.
Этот шаг обусловлен невыполнением "россонери" требований по безубыточности в контрольный период, который оценивался в сезоне 2018/19 и затрагивал отчётные периоды, завершившиеся в 2016, 2017 и 2018 годах.
Как сообщает итальянская пресса, за последний финансовый год убытки "Милана" составили 126 миллионов евро.
По итогам 31 тура команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 52 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11