Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА

Главный следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов передал дело "Манчестер Сити" в арбитражную палату организации.

Напомним, что "горожане" обвиняются в предоставлении ложных данных о размерах спонсорских контрактов.

Если вина клуба будет доказана, то его исключат из числа участников Лиги Чемпионов сезона 2019/2020.

В УЕФА предупредили, что комментариев по этому делу не будет, пока арбитражная палата не вынесет своё решение.

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