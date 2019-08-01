Дело о неучастии Роналду в товарищеском матче передано в полицию

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Дело о неучастии Роналду в товарищеском матче передано в полицию
Полиция Сеула приступила к расследованию инцидента с неучастием португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в товарищеском матче против звезд Корейской лиги (3:3), сообщает Chosun.

По сведениям издания, правоохранительные органы проверят законность отсутствия португальца на поле в этом матче. В данный момент Роналду и "Ювентус" обвиняются в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что южнокорейские болельщики подготовили иск против "Ювентуса" на 50 миллионов евро. Участие Роналду в этом матче было прописано в контракте, но он не вышел на поле, сославшись на усталость в мышцах.

Не пропустите: Роналду продал свой дом в Португалии бывшему игроку "Реала". | http://soccernews.ru
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