Дело принципа: "Барселона" и "Ювентус" встретятся в США

"Барселона" – "Ювентус"

Стадион: "Метлайф Стэдиум" (Нью-Джерси, США)

Начало матча: 1:00

Один из самых интригующих матчей текущего Международного кубка Чемпионов состоится в ночь на воскресение в Нью-Джерси. Финалист минувшего сезона в Лиге Чемпионов УЕФА туринский "Ювентус" сыграет против каталонской "Барселоны". Не далее чем в апреле этого года "Старая синьора" выбила "блаугранас" из розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы. Разумеется, "Барселона" постарается взять реванш у "Ювентуса", пусть даже и на таком уровне. Отметим, что для обеих команд это будет первый поединок после отпуска.

В США команды отправились в сильнейших составах. В тоже время объединяет оба клуба тот факт, что на данный момент на трансферном рынке команды ведут себя весьма скромно. В межсезонье у каталонцев сменился наставник, на тренерский мостик взошел экс-рулевой "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде. Новый коуч сразу же вернул в команду из аренды Жерара Деулофеу. А в качестве новичка у "Бенфики" был куплен перспективный защитник Нелсон Семеду, который должен закрыть проблемный правый фланг. При этом в последние дни все чаще муссируются слухи об уходе из стана "сине-гранатовых" бразильца Неймара, к которому проявляет интерес ПСЖ. Тем не менее, в США "Барселона" повезла всех звезд, включая Лионеля Месси, Луиса Суареса, Неймара и Андреса Иньесту.

У "Ювентуса" в межсезонье также произошли некоторые изменения в составе, и, в первую очередь, они касаются линии обороны. "Старая синьора" неожиданно для всех продала в "Милан" своего ведущего защитника Леонардо Бонуччи, а также рассталась с Дани Алвесом, который решил продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен". На позицию правого защитника туринцы приобрели у "Милана" Маттиа Де Шильо. Что же касается замены для Бонуччи, то, по всей видимости, Массимилиано Аллегри рассчитывает на Ругани и Бенатиа. Кроме того, теперь у "Ювентуса" есть атакующий полузащитник Дуглас Коста и голкипер Войцех Щесны.

Учитывая, что обе команды только начинают входить в сезон, навряд ли стоит ожидать искрометной игры и большого количества голов. В тоже время встреча будет носить принципиальный характер, и именно этот факт может придать матчу ярких красок.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Ювентуса":

Для обеих команд это будет первый матч после летнего отпуска

В последних 6 матчах против туринцев "Барселона" выиграла лишь однажды

"Ювентус" по сумме двух матче переиграл каталонцев в 1/4 финала ЛЧ сезона 2016/17

Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": Силлессен – Альба, Пике, Маскерано, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Ювентус": Буффон – Кьеллини, Сандро, Де Шильо, Ругани, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Манджукич, Коста, Дибала.

Прогноз на матч "Барселона" – "Ювентус":

В предстоящем поединке небольшим фаворитом является "Барселона", которая избежала кадровых потерь в межсезонье. У "Ювентуса" же распалась основная связка центральных защитников, что определенно может вызвать большие проблемы в данном матче.

Букмекеры ставят на "Барселону" (на победу каталонцев коэффициент 2.12), при этом успех туринцев также оценивается высоко (3.10 баллов). На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.50 балла.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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