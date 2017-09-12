Дело принципа шестилетней давности: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Базель"

"Манчестер Юнайтед" – "Базель"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Рюдди Бюке (Франция)

В квартете "А", где сыграет московский ЦСКА, центральный матч 1 тура группового раунда Лиги чемпионов пройдет на "Олд Траффорд". Фаворит четверки "Манчестер Юнайтед" примет регулярного участника турнира швейцарский "Базель". Команды имеют опыт выступлений друг против друга. Шесть лет назад соперники играли в одной группе и тогда манкунианцы не смогли обыграть "красно-синих" ни дома, ни на выезде. К слову, события давно минувших дней могут помнить Давид Де Хеа и Крис Смоллинг, которые уже тогда защищали цвета "МЮ".

Предстоящий поединок пройдет в Манчестере, куда "Базель" приезжал дважды в своей истории. Ни в 2011-м (3:3), ни в 2003-м (1:1) хозяева не смогли одолеть швейцарцев. А между тем в родных стенах действующий победитель Лиги Европы чувствует себя прекрасно. С учетом прошлого сезона манкунианцы выиграли дома три матча кряду с общим счетом 8:0. Уверенно смотрятся "красные дьяволы" и в гостях. Лишь в последнем туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" потерял первые очки, сыграв вничью в Стоке. Но, несмотря на эту осечку, подопечные Жозе Моуринью продолжают лидировать в чемпионате Англии.

"Базель", в отличие от своего визави, на старте сезона не впечатляет. Так, после семи туров национального первенства "красно-синие" имеют в активе всего лишь 11 очков, из-за чего базируются на третьем месте. Кстати, нельзя не отметить, что в минувший уик-энд дружина Рафаэля Вики уступила аутсайдеру чемпионата Швейцарии – "Лозанне" со счетом 1:2. Стало быть, можно говорить о том, что футболисты "Базеля" отправляются на Туманный Альбион не в лучшем расположении духа.

Что касается кадровых вопросов, то в составе команды Моуринью есть существенные потери. Так по причине дисквалификации матч пропустят сразу два центральных защитника – Байи и Джонс. У швейцарцев с этим дела обстоят куда лучше. В лазарете лишь Серей Дье. Остальные игроки готовятся к матчу.

Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Базеля":

Оба матча соперников на "Олд Траффорд" завершались ничьей

"Базель" не может победить в восьми еврокубковых матчах кряду

"Манчестер Юнайтед" в 21-й раз сыграет в основной сетке Лиги чемпионов

Последняя встреча команд состоялась в декабре 2011 года в Цюрихе и завершилась победой хозяев поля (2:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Линделеф, Смоллинг, Валенсия, Погба, Матич, Рэшфорд, Мхитарян, Мата, Лукаку.

"Базель": Вацлик – Ланг, Сухи, Аканджи, Риверос, Джака, Дзуффи, Штеффен, Эльюнусси, Буа, Ван Волфсвинкел.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Базель":

Наверное, мало кто сомневается в том, что "Манчестер Юнайтед" на глазах родной публики одолеет "Базель", который находится не на ходу. При этом манкунианцы наверняка смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности, что у них отменно получается в последних домашних играх.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество команде Жозе Моуринью. На победу хозяев поля коэффициент составляет всего-то 1.18 баллов, в то время как на успех "Базеля" можно сделать ставку с коэффициентом не меньше 15.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 7.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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