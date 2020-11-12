Дело Романа Широкова поступило в суд

12 ноября суд принял в работу дело по факту избиения бывшим футболистом Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.

Как сообщает "СЭ", уголовное производство поступило в судебный участок № 105 Преображенского судебного района.

Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Напомним, что Широкову грозит два года лишения свобода. Это максимальное наказание по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".

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