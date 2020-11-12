Дело Романа Широкова поступило в суд
12 ноября суд принял в работу дело по факту избиения бывшим футболистом Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.
Как сообщает "СЭ", уголовное производство поступило в судебный участок № 105 Преображенского судебного района.
Дата рассмотрения дела пока неизвестна.
Напомним, что Широкову грозит два года лишения свобода. Это максимальное наказание по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
Не пропустите: Широков высказался о судебном процессе по избиению судьи. | http://soccernews.ru
главное
-
С корабля на бал: 5 ярких дебютантов ТОП-сборных, за которыми стоит последить в ближайшие недели!
-
Повторное тестирование не выявило коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового
-
Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии
-
Серхио Рамос повторил рекорд Буффона
-
Де Бур установил антирекорд сборной Нидерландов
Лента новостей
-
"Бавария" определилась с будущим Боатенга
-
Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке
-
СМИ узнали, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
-
"Сельта" объявила имя нового тренера
-
Дело Романа Широкова поступило в суд
-
УЕФА назначил судей на матч Турция - Россия
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Черчесов оценил адаптацию Чалова в сборной России
-
1
С корабля на бал: 5 ярких дебютантов ТОП-сборных, за которыми стоит последить в ближайшие недели!
-
1
Роналду стал четвёртым футболистом, одержавшим 100 побед со сборной
-
"Ювентус" и "Рома" поборются за трансферную цель "Барселоны"
-
1
Повторное тестирование не выявило коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового
-
Дядя Гризманна объяснил причину неудач француза в "Барселоне"
-
Ахмед Муса пообещал вскоре назвать новый клуб
-
Шевченко прокомментировал результативную ошибку Лунина в матче Польша - Украина
-
Роналду отреагировал на 100-ю победу в составе сборной Португалии
-
Тедеско улетел из России
-
1
У защитника сборной Хорватии выявили коронавирус во время матча
-
Названо число дебютантов сборной Германии в эпоху Йоахима Лёва
-
1
Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии