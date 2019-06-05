Дело Роналду об изнасиловании не закрыто

Теги ювентускриштиану роналду

Дело Роналду об изнасиловании не закрыто

Журналист Spiegel Рафаэль Бушманн опроверг информацию о прекращении судебного разбирательства по обвинению в изнасиловании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По его информации, дело португальца передано в федеральный суд США, поскольку адвокатам Кэтрин Майорги не удалось доставить футболисту иск.

Напомним, что Майорга обвиняет Роналду в сексуальном насилии, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году.

Не пропустите: Роналду одобрил назначение Сарри на пост главного тренера "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд

"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов