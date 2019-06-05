Дело Роналду об изнасиловании не закрыто

Журналист Spiegel Рафаэль Бушманн опроверг информацию о прекращении судебного разбирательства по обвинению в изнасиловании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По его информации, дело португальца передано в федеральный суд США, поскольку адвокатам Кэтрин Майорги не удалось доставить футболисту иск.

Напомним, что Майорга обвиняет Роналду в сексуальном насилии, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году.

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