Дело Роналду об изнасиловании не закрыто
Журналист Spiegel Рафаэль Бушманн опроверг информацию о прекращении судебного разбирательства по обвинению в изнасиловании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
По его информации, дело португальца передано в федеральный суд США, поскольку адвокатам Кэтрин Майорги не удалось доставить футболисту иск.
Напомним, что Майорга обвиняет Роналду в сексуальном насилии, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году.
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